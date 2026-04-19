Fransız sinemasının efsane ismi Nathalie Baye hayatını kaybetti

Acı haber Paris’ten geldi
Fransız sinemasının unutulmaz isimlerinden Nathalie Baye, 77 yaşında Paris’te hayatını kaybetti.
Nathalie Baye, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan dünyaca ünlü oyuncunun vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu
Ünlü oyuncunun bir süredir demansla mücadele ettiği ve sağlık durumunun son dönemde ağırlaştığı belirtildi.
Kariyerine genç yaşta başladı
Disleksi nedeniyle eğitim hayatını erken bırakan Baye, sanat yolculuğuna dansla başladı ve daha sonra oyunculuğa yöneldi.
80’den fazla yapımda rol aldı
1973 yılında François Truffaut’nun filmiyle sinemaya adım atan Baye, kariyeri boyunca 80’den fazla film ve projede yer aldı
Sanat dünyasını yasa boğdu
Nathalie Baye’nin ölümü, Fransa başta olmak üzere dünya sinema çevrelerinde büyük üzüntüyle karşılandı.