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Kaynak: AA

Fransa’nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya’da 2024'teki olaylardan sonra 3 kez ertelemenin ardından yapılan bölgesel seçimleri bağımsızlık karşıtları önde bitirirken, hiçbir siyasi grup kongrede salt çoğunluğu sağlayamadı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yeni Kaledonya’da seçmenler, 2019’da yapılan bölgesel seçimlerin ardından 7 yıl sonra ilk kez sandığa gitti.

Normal koşullarda 2024’te yapılması beklenen ancak Ada’daki bağımsızlık protestoları nedeniyle Fransız hükümetinin 2 yılda 3 kez ertelediği bölgesel seçimler yapıldı.

Ada genelinde 192 bin seçmenin kayıtlı olduğu seçimlerde katılım oranı 2019’a kıyasla yaklaşık yüzde 3 düşerek 63,7 oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi oyların yüzde 50,14’ünü alan bağımsızlık karşıtı blok (Royalistes-Rassemblement), önde bitirdi.

Bağımsızlık karşıtları 54 sandalyeli Yeni Kaledonya Kongresinde 24 sandalye elde ederken, hiçbir siyasi parti 28 sandalye gerektiren salt çoğunluğa ulaşamadı.

Bağımsızlık yanlısı Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) ise oyların yüzde 15,59’unu alarak ikinci oldu. Adanın en büyük siyasi oluşumlarından olan FLNKS 16 sandalye elde ederken, bağımsızlık yanlısı blokta toplam sandalye sayısı ise 26 oldu.

Yeni Kaledonya’daki seçim sonuçları, Adanın statüsüne ilişkin Fransız hükümeti ile yapılacak müzakerelerde güç dengelerinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.

FRANSIZ HÜKÜMETİ SEÇMEN LİSTESİNİ GENİŞLETMİŞTİ

Fransız hükümeti, Yeni Kaledonya’da bağımsızlık yanlılarının karşı çıktığı seçmen listesinin genişletilmesine yönelik yasayı mayısta yürürlüğe koymuştu.

Yasa ile 28 Haziran'da Yeni Kaledonya’da yapılacak bölgesel seçimlerde, Yeni Kaledonya ile 1998’de imzalanan ve seçmen listesinin bu tarihten önce Ada’da doğanları kapsadığı Noumea Anlaşması'ndaki şartları sağlamayan ancak Ada'da doğan yaklaşık 11 bin kişiye oy hakkı tanınmıştı.

Bağımsızlık yanlıları, sömürgecilikten arınma süreci ve kendi kaderini tayin hakkının öngörüldüğü Noumea Anlaşması'ndaki seçmen şartlarının "müzakere edilemez" olduğunu hatırlatmıştı.

Yeni Kaledonya, 1998'de Noumea Anlaşması ile özerklik statüsü kazanmış ve anlaşmada yerli halkın kendi topraklarında azınlık statüsüne düşmesini önlemek için oy kullanma hakkı, 1998'den önce Ada'da ikamet eden kişiler ve onların çocuklarıyla sınırlandırılmıştı.