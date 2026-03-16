Azerbaycan’da mahkeme, Fransız vatandaşı Martin Ryan’ı Fransa adına casusluk yapmaktan suçlu buldu. Mahkeme, Azerbaycan’ın Türkiye ve Pakistan ile yürütülen askeri iş birliğine dair gizli bilgileri elde etmeye çalıştığı tespit etmesi üzerine Ryan’a 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

FRANSIZ İSTİHBARATI İÇİN İŞE ALDIĞI KİŞİLER BELİRLENDİ

Ayrıca 4 Aralık 2023’te yakalanan Ryan’ın Fransızca konuşabilen Azerbaycan vatandaşını Fransız istihbaratıyla çalışmak üzere işe aldığını aktaran mahkeme, Martin Ryan’ın cezasını tamamladıktan sonra Azerbaycan sınırları dışına çıkarılmasına karar verdi.

SUÇLAMALARIN BİR KISMINI KABUL ETTİ

Ayrıca, Azad Memmedli'ye Fransız istihbaratına bilgi taşıdığı gerekçesiyle vatana ihanet suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Ryan ve Memmedli cezalarını yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda çekecek.