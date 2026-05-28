Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Türkiye’deki toplumsal ruh halini ve moral durumu inceleyen kapsamlı bir analiz yayımladı. “Ülkelerinin otoriter yöneliminden bıkmış, üzgün Türkler” başlığıyla verilen yazıda, Türkiye’nin uluslararası mutluluk, adalet ve özgürlük endekslerindeki gerilemesi verilerle ele alındı.

Analizde, toplumsal moral düşüşünün temel nedenleri arasında ekonomik istikrarsızlık, siyasi tablo ve yaygın yolsuzluk algısı gösterilirken; ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik yargı süreçleri ile artan antidepresan kullanımı da vurgulandı.

ULUSLARARASI RAPORLARDA GERİLEME

Karar Gazetesi'nin derlediği habere göre, Le Monde, Türkiye’nin küresel mutluluk ve yaşam kalitesi endekslerinde gerilediğini belirtti.

BM Dünya Mutluluk Raporu’na göre Türkiye’nin 147 ülke arasında 94’üncü sırada yer aldığı, 2016’da ise 69’uncu sırada bulunduğu hatırlatıldı. Türkiye’nin “en az gülümseyen ülkeler” listesinde alt sıralarda yer aldığı da aktarıldı.

TÜİK verilerine göre toplumun yaklaşık yarısının kendisini mutlu tanımladığı belirtilirken, bu oranın Avrupa ortalamasının gerisinde olduğu ifade edildi.

“ÖZGÜRLÜK VE ADALET ALGISI ZAYIF”

Analizde, kişi başına düşen gelir sıralamasında Türkiye’nin daha üst sıralarda yer almasına rağmen mutluluk endekslerinde geride kalmasının “özgürlük ve adalet algısındaki zayıflıkla” ilişkilendirildiği aktarıldı.

Dünya Adalet Projesi verilerine de yer verilen yazıda, Türkiye’nin 143 ülke arasında 118’inci sırada olduğu; özellikle yargı bağımsızlığı ve yürütmenin hesap verebilirliği alanlarında zayıf performans gösterdiği belirtildi.

SİYASİ TARTIŞMALAR VE YARGI SÜREÇLERİ

Analizde, 2016 darbe girişiminin ardından hız kazanan siyasi dönüşüm sürecinin kurumsal yapıyı etkilediği iddia edildi. 2024 yerel seçimlerinin ardından bu sürecin daha da sertleştiği öne sürüldü.

CHP’ye yönelik yargı süreçleri, bazı belediye başkanlarının tutuklanması ve medya üzerindeki baskılara dair iddialara da yer verildi.

ANTİDEPRESAN KULLANIMINDA ARTIŞ

Toplumsal ruh haline ilişkin değerlendirmede, Türkiye’de antidepresan kullanımındaki artışa dikkat çekildi. Son 9 yılda kullanımın yüzde 60 arttığı ve 2016’daki 45,1 milyon seviyesinden 2025’te 71,5 milyona yükseldiği aktarıldı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Analizde akademisyen Selçuk Şirin ve araştırmacı Bekir Ağırdır’ın görüşlerine de yer verildi.

Şirin, mutsuzluğun yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanamayacağını belirtirken; Ağırdır ise toplumda “duygusal tükenmişlik ve çaresizlik” yaşandığını ifade etti.

Yazı, Türkiye’nin gelecekte “daha sakin bir siyasi dil, küçük güvenceler ve öfke yerine çözüm odaklı yaklaşım” ihtiyacına vurgu yapılarak sonlandırıldı.