Türk Lirasının değer kaybı vatandaşı farklı yatırımlara yönlendiriyor. Halk arasındaki tabiriyle "yastık altı" birikimler Fransız derginin radarında. Dergi Türk halkının yaklaşık 705 milyar dolarlık altın tasarrufunu finansal sistemin dışında tuttuğunu belirtti. Bu paranın değeri yaklaşık 5 bin ton altına denk geliyor. Bunun en büyük sebebi de Türk lirasının 12 yılda yüzde 95 değer kaybetmesi ve Türk halkının para birimine güvenmemesi olarak gösteriliyor

Bloomberg'in gerçekleştirdiği ve bankaların katılım sağladığı ankete göre 2026 yıl sonu Türk Lirasında değer kaybının azalmasını öngörüyor.

Haberdeki verilere göre döviz kurları doların yıl sonunda 43 TL, euro'nun ise 51 TL seviyesine yükseldiğini gösteriyor.

YÜKSEK FAİZ VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz politikasına da değinen gazete, yüzde 38 politika faizinin bölgesel seviyesinde tutarak küresel ölçekteki en yüksek faiz oranlarından birini uyguladığı vurgulandı.

Enflasyonun kasım ayında yüzde 31'e gerilemesine rağmen, Merkez Bankası'nın yüzde 24 beklentisinin üzerinde kaldığı vurgulandı ve Türkiye'nin 200 milyar dolar civarında rezervinin olduğu bunun yarısının altın varlıklarından oluştuğu belirtildi.