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Fransız gazetesi Le Monde, Türkiye'nin Somali'de uzay programı kapsamında stratejik öneme sahip bir proje yürüttüğünü öne sürdü. Haberde, Mogadişu'nun yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Vahşeyh bölgesinde uydu fırlatma üssü ve balistik füze test sahasını içeren bir tesisin inşa edildiği iddia edildi.

Gazetenin haberine göre, söz konusu projenin ilk etabının 2027 yazında tamamlanması hedefleniyor. Tesisin, Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir merkez olması ve savunma sanayisine de katkı sağlaması öngörülüyor.

Haberde, projenin tamamlanması halinde Türkiye'nin dünyada bağımsız uzay fırlatma üssüne sahip 13. ülke konumuna yükseleceği ileri sürüldü.

TÜRKİYE'NİN ETKİSİ ARTIYOR

Le Monde, ayrıca Türkiye'nin son yıllarda Somali ile geliştirdiği siyasi, askeri ve ekonomik iş birliğine dikkat çekerek, Mogadişu yönetimi üzerindeki Ankara'nın etkisinin arttığını değerlendirdi.