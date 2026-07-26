Kaynak: DHA

Fransa basını, ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden yangınların kontrol altına alınamadığını bildirdi. Gironde'da çıkan yangının, Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçtiği ve 22 Temmuz'dan itibaren devam eden yangında 32 bin 700 hektar alanın yandığı belirtildi. Yangınlar nedeniyle tahliye edilen kişi sayısının 167 bine ulaştığı ve bunun yaklaşık 60 bininin önceki gece tahliye edildiği aktarıldı. Yetkililer, vilayetteki tatil beldesi Cap-Ferret'de de yangın nedeniyle binlerce kişinin, Landes'taki yangında ise 31 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.