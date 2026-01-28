Suriye’deki terör örgütü YPG/SDG’ye ABD’nin yanı sıra Fransa’da destek veriyor. Macron yönetiminin desteği Avrupa medyasının gündemine geldi.

Fransız dergisi Le Point’te yayımlanan analizde, Fransız istihbarat servislerinin Suriye ordusu ile PKK/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalarda doğrudan örgütün yanında yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Fransa’nın istihbarat ve gözlem kabiliyetlerini YPG’nin hizmetine sunduğu ileri sürüldü.

Le Point kaynaklı bilgilere göre, Fransa’nın terör örgütü YPG’ye sağladığı destek Ocak ayının başında çatışmaların başlamasıyla birlikte devreye girdi. Fransız ordusuna ait özellikle Irak’ın kuzeyindeki askeri ve istihbarat üsleri alarma geçirildi. Bölgedeki Fransız varlığı dikkat çekici şekilde hareketlendirildi.

MACRON’DAN AÇIK MESAJ: KÜRTLERİ, YPG'Yİ TERK ETMEYECEĞİZ

Türkiye gazetesinin derlediği habere göre, Fransız lider Emmanuel Macron’un son günlerde Suriye yönetimine farklı mesajlar vermeyi sürdürüyor . Macron’un, Ayn el-Arab'taki YPG'nin çekilmesinden rahat olduğunu ve ABD’nin aksine YPG'yi terk etmeyeceklerini dile getirdiği bilgisi paylaşıldı.

YPG İÇİN “SİLAH ARKADAŞI” TANIMI

Fransız ve Alman merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitungen'in dikkat çeken ifadelerden biri ise Fransız ordusu ve istihbarat servislerinin PKK/YPG terör örgütünü “silah arkadaşı” olarak gördüğüne dair satırlar oldu. Fransız güvenlik birimlerinin örgütle uzun süredir sahada yakın temas içinde olduğu açıkça aktarıldı.

Le Point’in haberine göre Macron, Pazar günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi arasında arabuluculuk yapmak istedi. Elysee Sarayı’nda yürütülen bu temasların, Kobani’deki kuşatmanın hafifletilmesi amacı taşıdığı kaydedildi.

ALMAN BASINI DA YAZDI: ERDOĞAN ETKİSİ RAHATSIZ ETTİ

Alman basını da Fransa’daki rahatsızlığı gündeme taşıdı. Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yer alan haberde, Fransız yönetiminin, YPG’nin DEAŞ ile mücadeledeki rolünün sona erdirilmesi ve bu rolün Suriye ordusuna devredilmesi ihtimalini tehlikeli bulduğu aktarıldı. Haberde, ABD Başkanı Trump’ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hızlı şekilde ikna edilmesinin Paris’te ciddi rahatsızlığa neden olduğunu bilgisi yer aldı.