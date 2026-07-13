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AB Komisyonu, Fransa'nın deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hazırladığı 63 milyar avroluk kamu destek programını, rekabet kurallarına uygun bularak onayladı. Bu karar, Avrupa'nın sıfır emisyonlu ekonomi hedefine giden yolda en büyük bütçeli teşvik paketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Fransa'nın denizlerini enerji üssüne çevirecek dev projenin teknik ve mali detayları şu şekilde:

Üç denizde 11 dev rüzgar santrali kurulacak, AB Komisyonu tarafından onaylanan ve tam 25 yıl boyunca yürürlükte kalacak olan devasa program, Fransa'yı çevreleyen denizlerde büyük bir inşaat sürecini başlatacak. Proje kapsamında;

Kuzey Denizi, Atlas Okyanusu, ve Akdeniz'de belirlenen stratejik noktalara toplam 11 adet deniz üstü rüzgar santrali kurulacak. Bu santrallerin hem inşaat aşamaları hem de çeyrek asırlık işletme maliyetleri onaylanan 63 milyar avroluk bütçeden desteklenecek.

FRANSA'NIN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10,6'SINI KARŞILAYACAK

Kurulacak olan modern rüzgar türbinlerinin toplam kurulu gücünün 11,1 gigavata (GW) kadar ulaşması planlanıyor. Tam kapasiteyle devreye girdiğinde, bu santrallerin yılda yaklaşık 47,8 teravatsaat (TWh) temiz ve yenilenebilir elektrik üretmesi bekleniyor. Yapılan teknik analizlere göre bu devasa üretim miktarı, Fransa'nın ülke genelindeki yıllık toplam elektrik tüketiminin tek başına yüzde 10,6'sını karşılamaya yetecek.

İKİ YÖNLÜ FARK SÖZLEŞMESİ MODELİYLE ŞEFFAF YÖNETİM

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu milyarlarca avroluk kamu desteğinin tamamen şeffaf, adil ve ayrımcı olmayan ihale süreçleriyle özel sektöre dağıtılacağı vurgulandı. Yardım mekanizmasında piyasa fiyatlarındaki dalgalanmaları dengeleyen ve hem devletin hem de yatırımcının hakkını koruyan "iki yönlü fark sözleşmesi" (contracts for difference) modeli uygulanacak. Komisyon, bu teşvik yapısının net sıfır emisyon hedefleri için son derece gerekli, uygun ve orantılı olduğunu belirtti.

AB KOMİSYONU'NUN KAMU DESTEĞİ DENETİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Avrupa Birliği yasalarına göre, üye ülkelerin kendi yerli şirketlerine veya projelerine doğrudan mali destek (kamu desteği) sağlama yetkisi sıkı kurallara bağlıdır ve bu denetim tamamen AB Komisyonu'nun görev alanındadır. Üye ülkeler, birlik içindeki serbest pazar rekabetine zarar vermemek ve haksız rekabet yaratmamak adına, yalnızca kamu yararının en üst düzeyde olduğu (enerji dönüşümü, iklim kriziyle mücadele vb.) durumlarda bu tarz devasa bütçeli destek paketleri için Brüksel'den onay almak zorundadır.