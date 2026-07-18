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Fransa Milli Takımı'nda Didier Deschamps dönemi sona ererken, teknik direktörlük koltuğunu devralacak Zinedine Zidane'ın göreve başlama tarihi netleşti.

L'Équipe'in haberine göre, Fransız futbolunun efsane ismi 1 Eylül itibarıyla resmen görevine başlayacak. Zidane ve teknik ekibinin sözleşmelerinin de bu tarihten itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

İLK SINAV TÜRKİYE KARŞISINDA

Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk resmi maçına UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye karşısında çıkacak.

Fransa, 25 Eylül'de Türkiye'ye konuk olduktan sonra 28 Eylül'de Belçika, 2 Ekim'de İtalya ve 5 Ekim'de yeniden Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Didier Deschamps ise Fransa Milli Takımı'ndaki görevine, 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere karşısında son kez kulübede yer alarak veda edecek.