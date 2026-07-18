Fransa Milli Takımı'nda Didier Deschamps dönemi sona ererken, teknik direktörlük koltuğunu devralacak Zinedine Zidane'ın göreve başlama tarihi netleşti.

Fransa'nın yeni patronu Zidane'ın ilk sınavı Türkiye olacak: Tarih belli oldu - Resim : 1

L'Équipe'in haberine göre, Fransız futbolunun efsane ismi 1 Eylül itibarıyla resmen görevine başlayacak. Zidane ve teknik ekibinin sözleşmelerinin de bu tarihten itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Fransa'nın yeni patronu Zidane'ın ilk sınavı Türkiye olacak: Tarih belli oldu - Resim : 2

İLK SINAV TÜRKİYE KARŞISINDA

Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk resmi maçına UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye karşısında çıkacak.

Fransa, 25 Eylül'de Türkiye'ye konuk olduktan sonra 28 Eylül'de Belçika, 2 Ekim'de İtalya ve 5 Ekim'de yeniden Belçika ile karşı karşıya gelecek.

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Didier Deschamps ise Fransa Milli Takımı'ndaki görevine, 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere karşısında son kez kulübede yer alarak veda edecek.