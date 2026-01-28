Courchevel’de yer alan Grandes Alpes Private Hotel'de yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi.

Fransız yerel basın organı Le Dauphiné Libéré'nin haberine göre, yangına 60'tan fazla itfaiyeci ve 42 araçla müdahale edildi. Alevlerin otelin çatısına yayılması, çevredeki binalar için de risk oluşturdu.

Otel yönetimi, bina içindeki herkesin güvenli şekilde tahliye edildiğini ve misafirlerin alternatif konaklama alanlarına yerleştirildiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Savoie Valisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Courchevel 1850'de bulunan Grandes Alpes Oteli'nin çatısında yangın sürüyor. İtfaiye ekipleri olay yerinde" ifadelerini kullandı. Yetkililer ayrıca, acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak için vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.