Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin yargılandığı Libya davasının istinaf süreci Paris İstinaf Mahkemesi’nde devam ederken, savcılık eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında 7 yıl hapis, 300 bin euro para cezası ve 5 yıl siyasi yasak talebinde bulundu.

Fransa tarihinde cezaevine giren ilk cumhurbaşkanı olan Sarkozy’nin, 2007 seçim kampanyasında dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi yönetiminden yasa dışı finansman aldığı iddiasıyla yargılandığı davada savcılık, önceki mahkemedeki ceza talebini yineledi.

Savcılık ayrıca Sarkozy’nin yalnızca “suç örgütü kurma” suçundan değil, daha önce beraat ettiği yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme suçlamalarından da mahkum edilmesini istedi.

“KADDAFİ İLE GİZLİ ANLAŞMA” İDDİASI

Savcı Rodolphe Juy-Birmann, Sarkozy’nin 2007 seçim kampanyası için Libya yönetimiyle yasa dışı bir anlaşma yaptığı iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Juy-Birmann, talep edilen cezanın dosyanın ağırlığıyla orantılı olduğunu belirterek, davanın yalnızca seçim finansmanı değil, aynı zamanda siyasi nüfuz ve uluslararası ilişkiler boyutu taşıyan büyük bir yolsuzluk dosyası olduğunu söyledi.

SARKOZY CEPHESİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sarkozy’nin avukatı Christophe Ingrain ise suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Ingrain, “Nicolas Sarkozy’nin tamamen masum olduğunu göstereceğiz. Libya parası yok, seçim kampanyası Libya tarafından finanse edilmedi ve Sarkozy bu dosyada kişisel olarak zenginleşmedi” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki aydır süren istinaf yargılamasının savunmaların ardından tamamlanması beklenirken, mahkemenin kararını 30 Kasım’da açıklayacağı bildirildi. Savcılığın talepleri bağlayıcı olmazken, son kararı mahkeme heyeti verecek.

DAVA NASIL BAŞLAMIŞTI?

Fransız basınında 2013 yılında yayımlanan belgelerde, Kaddafi yönetiminin Sarkozy’nin 2007 seçim kampanyasına gizlice yaklaşık 50 milyon euro aktardığı öne sürülmüştü. Sarkozy ise suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunarak tüm iddiaları reddetmişti.

Fransız yargısı 2018’de resmi soruşturma başlatırken, Sarkozy 2025 yılında “suç örgütü kurma” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kamu fonlarını zimmete geçirme ve yasa dışı finansman suçlamalarından ise beraat etmişti.

Dava kapsamında Sarkozy’ye yakın birçok isim de çeşitli hapis ve para cezaları alırken, dosyanın önemli tanıklarından iş insanı Ziad Takieddine’nin 2025 yılında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.