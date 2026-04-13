Fransa’dan teknoloji hamlesi: Windows gidiyor, Linux geliyor
Fransa, kamu kurumlarında kullanılan yazılımları kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni yol haritasına göre Windows yerine Linux başta olmak üzere Avrupa merkezli ve açık kaynak çözümler öne çıkacak.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Ülkenin Dijital İşler Genel Müdürlüğü (DINUM), kamu sistemlerinin kademeli olarak dönüştürüleceğini duyurdu. Amaç, dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli ya da Avrupa merkezli çözümleri öne çıkarmak. Bu kapsamda açık kaynak teknolojiler öncelikli hale getirilecek.
Planın en dikkat çeken adımı ise işletim sistemi tarafında geliyor. Devlet kurumlarında yaygın olarak kullanılan Windows’un yerini Linux tabanlı sistemlerin alması hedefleniyor. Geçiş süreci kademeli olarak uygulanacak.
Sadece işletim sistemi değil, ofis yazılımları da değişim sürecine dahil edilecek. Fransa, mevcut ticari yazılımlar yerine açık kaynaklı alternatiflere yönelmeyi planlıyor. Bu sayede lisans maliyetlerinin de azaltılması hedefleniyor.
Yeni yol haritası iletişim araçları, veri tabanı sistemleri ve yapay zeka altyapılarını da kapsıyor. Devlet, kritik teknolojilerde kontrolü kendi eline almak istiyor. Bu da daha güvenli ve bağımsız bir dijital yapı anlamına geliyor.
Uzmanlara göre Fransa’nın bu adımı, Avrupa’da uzun süredir tartışılan “dijital egemenlik” hedefinin en somut örneklerinden biri. Bu modelin diğer Avrupa ülkelerine de örnek olabileceği değerlendiriliyor.