Fransız savcılığı, soruşturmanın merkezinde X’in içerik politikaları ve veri işleme süreçlerinin yer aldığını açıkladı. Özellikle platformda yayılan ve denetlenmediği iddia edilen içeriklerin, hem Fransa hem de Avrupa Birliği yasalarıyla çelişip çelişmediği inceleniyor.

MUSK VE X YÖNETİMİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Savcılık, şirketin sahibi Elon Musk ile X’in CEO’su Linda Yaccarino’nun Nisan ayında ifade vermeye davet edildiğini duyurdu. Bu adım, soruşturmanın yalnızca teknik değil, doğrudan şirket yönetimini de hedef aldığını gösteriyor.

Fransız yetkililere göre inceleme; X’in kullanıcı verilerini hangi ölçekte topladığı, bu verilerin nasıl işlendiği ve özellikle reşit olmayanlara ait içeriklerin platformda yeterince denetlenip denetlenmediği sorularına odaklanıyor.

GROK DA MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın yalnızca Fransa ile sınırlı kalmadığı görülüyor. İngiltere’de de Musk’ın yapay zeka aracı Grok hakkında ayrı bir inceleme başlatıldı. İngiliz makamlar, Grok’un zararlı cinsel görsel ve videolar üretebildiği iddialarını araştırıyor.

Yapay zeka sistemlerinin eğitildiği veri setleri, ürettiği içeriklerin filtrelenme biçimi ve çocukların korunmasına yönelik güvenlik önlemleri, bu incelemenin temel başlıkları arasında yer alıyor.

X CEPHESİNDEN SESSİZLİK, ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR SERT

X, Paris’teki polis baskını ve İngiltere’deki Grok incelemesiyle ilgili henüz yeni bir açıklama yapmadı. Ancak şirket daha önce Fransa’daki soruşturmayı “ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı” olarak nitelendirmişti.

Bilinenlere göre bu süreç, Ocak 2025’te X’in içerik öneri algoritmalarının incelenmesiyle başlamıştı. Temmuz ayında ise kamuoyunda tartışma yaratan Grok’un da soruşturmaya dahil edilmesiyle dosya genişletildi.

AVRUPA’DA DİJİTAL PLATFORMLARA BASKI ARTIYOR

Uzmanlar, Fransa ve İngiltere’deki bu adımların, Avrupa’da büyük teknoloji şirketlerine yönelik artan denetimlerin bir parçası olduğunu vurguluyor. Dijital Hizmetler Yasası kapsamında sosyal medya platformlarının içerik denetimi, çocukların korunması ve yapay zeka çıktıları konusunda daha sıkı kurallara tabi tutulması bekleniyor.

X hakkında yürütülen bu soruşturmanın, yalnızca şirketin Avrupa’daki geleceğini değil, Musk’ın yapay zeka ve sosyal medya vizyonunu da doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.