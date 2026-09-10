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Kaynak: Haber Merkezi

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor.

Fransa, çeyrek final mücadelesinde Çin ile karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir performans sergileyen Fransa, rakibini 90-61 mağlup ederek turnuvada son 4 takım arasına kaldı.

RAKİBİ BELÇİKA-ALMANYA MAÇINDAN GELECEK

Fransa'nın yarı finaldeki rakibi, Belçika ile Almanya arasında oynanacak çeyrek final karşılaşmasının ardından belli olacak.

Fransa, final bileti için 12 Eylül Cumartesi günü Belçika-Almanya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.