Fransa hükümeti, ülkede hızla düşen doğum oranlarını artırmak amacıyla 29 yaşındaki tüm kadın ve erkeklere çocuk sahibi olmayı teşvik eden resmi bir mektup göndermeye hazırlanıyor.

Devlet tarafından gönderilecek mektupta, genç yetişkinlere biyolojik saatin ilerlediği hatırlatılacak ve çocuk sahibi olmakta zorlananlar için sağlanan tıbbi ve sosyal destekler anlatılacak.

Uygulama, Fransa’nın doğurganlık krizine karşı hazırladığı 16 maddelik nüfus artışı planının bir parçası. Yetkililere göre ülkede her sekiz çiftten biri kısırlık sorunu yaşıyor.

Sağlık Bakanı Stephanie Rist, uygulamanın bir dayatma olmadığını belirterek “Siyasetin rolü buyurmak değil, seçenekleri görünür kılmaktır" dedi.

Mektup, özellikle kadınlara yönelik yumurta dondurma hakkı hakkında bilgi verecek. Fransa’da kadınlar, 29–37 yaş arasında tıbbi rapor olmadan yumurtalarını ücretsiz dondurabiliyor; bu hizmet sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanıyor.

Yetkililer, mektubun hem kadınlara hem erkeklere hitap edeceğini belirterek “Biyolojik saatler aynı değil ama erkeklerin de bir biyolojik saati var" ifadelerini kullandı.

Fransa, uzun yıllar Avrupa’nın en yüksek doğum oranlarından birine sahipti. Ancak bugün doğurganlık oranı kadın başına 1,56 çocuk seviyesine gerileyerek 1918’den bu yana en düşük düzeye indi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, durumu “demografik yeniden silahlanma” olarak tanımlayarak nüfus artışını stratejik bir mesele ilan etmişti.