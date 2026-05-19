Cezayir devlet televizyonununda yer alan habere göre; resmi temalarda bulunmak üzere ülkeye gelen Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'la gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde konuya ilişkin bir takım ifadelerde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteği üzerine Cezayir'i ziyaret ettiğini söyleyen Darmanin, Fransa Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda Cezayirli mevkidaşı ile uzun görüşmeler yaptığını söyledi.

Cezayirli yetkililerle yaptığı görüşmelerde özellikle yasa dışı yollarla elde edilen varlıklar üzerinde durduklarını ifade eden Darmanin, Cezayir'in yolsuzluktan kaynaklanan varlıkların ve fonların iadesi için yaklaşık yüz talep sunduğunu ifade etti.

Bu konuyu Cezayirli mevkidaşı Lutfi Bucuma ile derinlemesine görüştüğünü belirten bakan, Fransız Ulusal Mali Savcısının bu davalarda Cezayirli mevkidaşlarıyla bağımsız olarak çalıştığını belirtti.

Darmanin, Buteflika dönemindeki yetkililerin karıştığı yolsuzluk davalarıyla bağlantılı varlık ve fonların geri alınmasında Cezayir ile işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, nisan ayı başlarında yayınladığı bir açıklamada, Buteflika dönemi yetkililerine ait yasa dışı yollarla elde edilen ve Fransa'ya kaçırılan fon ve varlıkların geri alınmasında Fransız yetkililerinin işbirliği yapmadığını öne sürmüştü.

Yağmalanan fonların geri kazanılması, Cumhurbaşkanı Tebbun'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alıyordu.