Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Başbakan Sebastien Lecornu, Paris banliyösü Rosny-sous-Bois’da yaptığı konuşmada, 2026 bütçesi kapsamında barınma alanında atılacak adımları açıkladı.Barınmanın ülkenin “en acil konularından” biri olduğunu belirten Lecornu, bu sorunun çözümünde daha fazla bekleyemeyeceklerini vurguladı.

Lecornu, 2030 yılına kadar her yıl 400 bin konut inşa ederek toplam 2 milyon yeni konut hedeflediklerini ve bunun hükümetin öncelikli planları arasında yer aldığını ifade etti.

Fransa Dezavantajlılar için Konut Vakfının bu yıl yayımladığı rapora göre, ülke genelinde yaklaşık 350 bin evsiz bulunurken, 4,2 milyondan fazla kişi de kötü barınma koşullarında yaşamını sürdürüyor.