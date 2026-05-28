Fransa, obezite tedavisinde kullanılan yeni nesil kilo verme ilaçları için dikkat çeken bir adım attı. Fransa hükümeti, Wegovy ve Mounjaro gibi ilaçların maliyetini ulusal sağlık sigortası kapsamında karşılayacağını açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Stéphanie Rist, uygulamanın 15 Haziran’dan itibaren başlayacağını duyurdu. Böylece Fransa, bu ilaçları geri ödeme kapsamına alan ilk Avrupa ülkesi oldu.

TEDAVİNİN BÜYÜK KISMI KARŞILANACAK

Bakan Rist, resmi geri ödeme oranının yüzde 65 olacağını ancak hipertansiyon ve diyabet gibi ek hastalıkları bulunan çoğu kişinin tedavisinin tamamen karşılanacağını söyledi.

Wegovy ve Mounjaro, iştahı azaltan GLP-1 reseptör agonisti grubunda yer alıyor. Bu ilaçlar son yıllarda dünya genelinde obezite tedavisinde yaygın şekilde kullanılmaya başladı.

Fransa’da şu anda yaklaşık 70 bin kişinin Mounjaro tedavisi gördüğü tahmin edilirken, hastaların aylık ilaç maliyetinin yaklaşık 300 avro olduğu belirtiliyor.

2024 verilerine göre Fransa’da yaklaşık 10 milyon kişinin obez olduğu ifade edilirken, Avrupa Birliği genelinde yetişkin nüfusun yüzde 17’sinin obez olduğu tahmin ediliyor.