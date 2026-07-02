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Kaynak: AA

Fransa'nın güney bölgeleri, peş peşe çıkan ve geniş alanları etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Herault vilayetine bağlı Beaufort kentinde başlayan ve rüzgarın şiddetiyle komşu Aude bölgesine de sıçrayan yangında, şu ana kadar yaklaşık 900 hektarlık arazi zarar gördü.

Aude Valiliği tarafından yapılan güncel açıklamaya göre, gece saatlerinde ilerleyişi yavaşlayan yangına 800 itfaiye personeli ve 150 araçla müdahale ediliyor. Bölgede öğle saatlerinde rüzgar hızının saatte 60 kilometreye çıkması beklendiğinden, olumsuz hava koşullarının söndürme çalışmalarını zorlaştıracağı tahmin ediliyor. Ciddi risk barındıran afet nedeniyle bölgedeki 3 kara yolu araç geçişine kapatıldı.

Mağdur olan yerel halk için geçici barınma merkezleri kurulurken, Aude Valisi Alain Bucquet vatandaşlara; güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları, yangın sahasından uzak durmaları ve acil durum hatlarını gereksiz yere meşgul etmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Herault İtfaiye Teşkilatı Temsilcisi Jerome Bonnafoux ise Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, alevlerin ilerleyişinin durdurulduğunu ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Güneydeki bir diğer sıcak nokta olan Marsilya yakınlarında da dün iki ayrı orman yangını patlak verdi. Rognac ve Lançon-Provence kentlerinde çıkan alevlere karşı yüzlerce itfaiye eri seferber edildi. Lançon-Provence'taki müdahale sırasında duman altında kalan 10 itfaiye personeli zehirlenme belirtileri gösterdi.

Yetkililer, Rognac'ta yaklaşık 40 hektar, Lançon-Provence'ta ise yaklaşık 275 hektar yeşil alanın yandığını açıkladı. Rognac'taki yangın sabaha karşı 04.00 civarında kontrol altına alınırken, Lançon-Provence'taki söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde 2 yangın söndürme uçağı da dahil oldu. Bu bölgedeki yangının büyümesi üzerine, komşu kent Fare-les-Oliviers'de yaşayan yaklaşık 600 vatandaş evlerinden güvenli bölgelere tahliye edildi.