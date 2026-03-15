Fransa genelinde yerel seçimlerin ilk turu için oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başladı. Küçük kentlerde sandıklar 18.00’e, başkent Paris ve büyük şehirlerde 20.00’ye kadar açık kalacak.

Resmi olmayan sonuçlar, seçim yasaklarının sona erdiği 20.00’den itibaren duyurulacak.

900 BİNİ AŞKIN ADAY YARIŞIYOR

Ülkede 50 bin 478 listede toplam 904 bin 42 aday seçimlere katılıyor. İlk turda oyların yüzde 50’sini alan liste galip sayılacak; yeterli oy alınamazsa yüzde 10 ve üzeri oy alan listeler ikinci turda yarışacak.

İkinci tur 22 Mart’ta düzenlenecek.

BÜYÜK KENTLERDE İLÇELER VE MERKEZ BELEDİYELER

Paris, Marsilya ve Lyon’da seçmenler, yaşadıkları ilçelerin ve merkez belediye meclislerinin üyelerini seçecek.

Öte yandan 68 belediyede aday bulunmadığı için seçim yapılmayacak ve belediye işleri valiliğin atadığı delegasyon tarafından yürütülecek.