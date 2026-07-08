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Kaynak: AA

Fransa'da devam eden aşırı sıcaklar, ülkede orman yangını riskini yükseltiyor. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'un verilerinde, güney kesimleri başta olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünde yangın riski devam ediyor.

Yangın riski sebebiyle ülkenin Pyrenees-Orientales, Aude, Herault, Gard, Vaucluse, Drome ve Bouches-du-Rhone bölgelerinde kırmızı alarm verilirken, 47 vilayette ise turuncu alarmda bulunuldu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki gönüllü bir itfaiye erinin Savoie vilayetindeki bir orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıca orman yangını riski nedeniyle kırmızı alarm verilen Pyrenees-Orientales ve Drome vilayetlerinde günlerdir süren orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.

Pyrenees-Orientales Valiliği ise Trevillach köyünde devam eden orman yangınında şu ana kadar 4 bin 900 hektarlık alanın küle döndüğümü açıkladı. Die kasabasındaki ormanlık alanda şimdiye kadar 2 bin 200 hektarlık alanın küle döndü.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 6 Temmuz'da Mecliste yaptığı konuşmada,14 bin 500 hektardan fazla yeşil alanın yandığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Nunez, dün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde çıkan yangınlarda rol oynadığından şüphe edilen 6 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.