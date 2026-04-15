Fransa Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonu, siyonizm karşıtlığına cezai yaptırım getiren tasarının Genel Kurul'a taşınmasını uygun bulmadı.

Fransa'da siyonizm karşıtlığının cezalandırılmasını kapsayan, "Yadan yasa tasarısı" olarak da bilinen "Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele" başlıklı düzenlemeye yönelik tepkiler devam ediyor.

TARTIŞMAYA AÇILMASI ENGELLENDİ

Yasaya karşı başlatılan imza kampanyası 700 bini aşarken, Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonu 30'a karşı 21 oyla kampanyanın Genel Kurul'da tartışmaya açılmasını engelledi.

Fransa'da yasa tasarılarına ilişkin kampanyalar, belli bir imza sayısına ulaşınca Meclis Genel Kurulu'nda tartışmaya açılıyor.

Kasım 2024'te Caroline Yadan tarafından sunulan tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Söz konusu tasarı, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele" adı altında siyonizm karşıtlığının ve İsrail'e yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle tepki çekiyor.