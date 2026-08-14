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Kaynak: AA

Fransa'da bu yıl etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, yangınların çıkış nedenlerine yönelik adli süreç devam ediyor. Yerel yetkililer, 117 bin hektardan fazla yeşil alanın küle döndüğü ülkede geniş çaplı soruşturmalar yürütüyor.

BFMTV'nin aktardığı bilgilere göre, temmuz ayından bu yana yürütülen tahkikatlar kapsamında toplam 474 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 3'te 2'si ormanları kasıtlı olarak yakmakla suçlanıyor. İşlem yapılan kişilerin 183'ünün reşit olmadığı kaydedildi. Bu yılki orman yangınlarında 4 itfaiye personeli yaşamını yitirdi, 230'u aşkın görevli ise yaralandı.

Merignac kentinde 21 Temmuz tarihinde çıkan ve 2 itfaiye erinin şehit olduğu yangınla ilgili yürütülen soruşturmada bu hafta iki kardeş gözaltına alındı. Yapılan sorgulamaların ardından, yangınla bağlantısı bulunmayan 22 yaşındaki ağabey serbest bırakıldı. Hakkında adli işlem başlatılan 15 yaşındaki kardeş ise kapalı eğitim merkezine sevk edildi.