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Kaynak: AA

Fransa'da iki hafta boyunca etkili olan kavurucu sıcak dalgası, farklı bölgelerde orman yangını riskini tırmandırdı. Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yangın tehlikesi nedeniyle ülkenin güney kesimindeki 6 vilayette alarm seviyesi "kırmızıya" çıkarıldı. Öte yandan Ardeche, Drome ve Var vilayetlerinde ise "turuncu alarm" durumuna geçildiği bildirildi.

Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu Temsilcisi David Annotel, kamu yayıncısı Franceinfo'ya verdiği demeçte, henüz temmuz ayının başında olunmasına rağmen mevcut tablonun derin bir endişe yarattığını vurguladı. Personel ve teknik ekipmanların şimdiden ciddi bir yoğunlukla karşı karşıya kaldığını belirten Annotel, imkanların sınırsız olmadığını ve mevcut kaynaklarla 2 ay boyunca mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mevcut meteorolojik koşulların yangın ihtimalini doğrudan körüklediğini ifade eden Annotel; rüzgar hızının saatte 30 kilometreye ulaştığını, nem oranının yüzde 30'un altına gerilediğini ve hava sıcaklığının ise 30 derecenin üzerinde seyrettiğini aktardı.

Her 9 orman yangınından 1'inin insan hatasından kaynaklandığına dikkat çeken yetkili; vatandaşların valiliklerce alınan kararlara kesinlikle uyması, ormanlık alanlarda sigara kullanmaması ve mangal faaliyetlerini sadece beton zeminlerle sınırlandırması gerektiğinin altını çizdi.