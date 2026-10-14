Kaynak: Haber Merkezi

Buzdolaplarının sıcaklık değerleri uzaktan değiştirilerek binlerce ton taze ve dondurulmuş gıdanın bozulmasına yol açan saldırı, ülkede gıda güvenliği ve kritik altyapı krizini beraberinde getirdi.

Ülkenin önde gelen perakende devleri E. Leclerc, Intermarche ve Cooperative U çatısı altındaki yüzlerce mağaza, soğutma altyapılarına yönelik geniş çaplı bir siber müdahaleyle sarsıldı. Saldırganların sistemlerde uzaktan zorunlu buz çözme işlemini tetiklemesi sonucu buzdolaplarındaki sıcaklıklar hızla yükseldi. Sadece Intermarche ve Netto kanadında en az 300, Cooperative U bünyesinde ise 100'den fazla şubeyi etkileyen olay sonrası, reyonlardaki taze ve dondurulmuş ürünlerin tamamının imha edilmesi riski ortaya çıktı.

ESKİ YAZILIMLI SİSTEMLER HEDEF ALINDI

Saldırının odağında, soğutma ve kontrol ekipmanları üreten Danimarka merkezli Danfoss firmasının sistemleri yer aldı. Şirket yetkilileri, özellikle yazılım ve güvenlik güncelleme desteği sona ermiş AK-SM800 ve AK-SC355 model kontrol ekipmanlarının hedef alındığını doğruladı. Güncelliğini yitirmiş yazılımların kullanıldığı bu eski nesil cihazların daha yeni modellerle değiştirilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunulduğu ancak sistemlerin ağa bağlı yapısının zafiyete yol açtığı aktarıldı.

PARİS SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gıda tedarik zincirine yönelik bu benzersiz hamlenin ardından Paris Savcılığı ülke genelinde adli soruşturma açtı. Olay sırasında bazı mağazalarda çıkan yangınlar ile siber saldırı arasındaki olası bağlantılar da inceleme altına alındı. Perakende yöneticileri yaşananları ülke gıdasına ve kritik altyapılara yönelik kabul edilemez bir saldırı olarak tanımlarken, siber güvenlik uzmanları internetten yalıtılmamış Akıllı/IoT soğutma sistemlerinin bu ölçekte manipüle edilmesinin yüksek teknik koordinasyon gerektirdiğine dikkat çekiyor.