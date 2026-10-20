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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa'da protestoların ardından Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, valiliklere bölgesel kısıtlamalar getirilmesi talimatını iletti. Kararla birlikte Paris, Lille, Nice ve Lyon'da eylemler tamamen kesilmese de caddelerde kısa süreli bir sessizlik hâkim oldu.

Başbakan Sébastien Lecornu, pazartesi akşamından itibaren yerel düzeyde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanması için valilere talimat verdiğini açıkladı. Bakanlıklar arası kriz toplantısının ardından basının karşısına geçen Lecornu, kamu düzenini yeniden tesis etme konusunda kararlılığının tam olduğunu söyledi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞARETİ

Gerekirse olağanüstü hal ilan edilebileceğini söyleyen Başbakan, mevcut aşamada hedefe yönelik kısmi kısıtlamaların daha uygun görüldüğünü söyledi.

Eylemcilerin gelecek cumartesi günü yeni gösteriler düzenleme çağrısında bulunması üzerine hükümet, Lille'in de aralarında bulunduğu ülkenin kuzeyindeki dört kentte pazartesi ve salı günleri 20.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.

Kararın işletmeleri korumayı ve yeni şiddet olaylarının önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre başkent Paris’te sokağa çıkma kısıtlaması Cumhuriyet Meydanı (Place de la République) ile Les Halles bölgesini kapsayacak. Yasak, gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında yürürlükte olacak.

GECE SAKİN GEÇTİ

Hafta sonu ülke çapında yaşanan olayların ardından sıkılaştırılan güvenlik tedbirleri başkent Paris’i de kapsayacak şekilde genişletildi. Bir gün önce adeta yangın yerine dönen kentin simge noktalarından Cumhuriyet Meydanı (Place de la République), alınan önlemler sayesinde geceyi olaysız ve sakin atlattı.

Başbakan Lecornu, hangi kentlerde yasak uygulanacağına ya da kısıtlamaların kapsamına dair ayrıntı vermezken başkentin tamamını kapsayacak bir adımı kesin bir dille dışladı.

Lecornu, "Bütün Paris'i sokağa çıkma yasağı altına sokmak söz konusu bile olamaz, bunun bir anlamı yok." diye konuştu.

Valiler, can ve mal güvenliğini sağlamaya dönük tedbirleri belirlemeden önce belediye başkanları ve iş dünyası temsilcileriyle istişare yürütecek.

Aynı basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ise salı akşamı oynanacak Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki futbol karşılaşmasının ertelenmesine yönelik bir plan olmadığını duyurdu.

TOPLANMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke genelindeki eylemlere yarım milyondan fazla kişi katıldı.

Olaylar sırasında yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, 1000'e yakın polis ve itfaiye görevlisi yaralandı.

Pazar günü Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda (Place de la République) gerginlik sürerken, güney kenti Marsilya'da pazartesi gününün büyük bölümünü kapsayan toplanma yasağı getirildi.

ADLİ TAKİP BAŞLATILDI

Başbakan Sebastien Lecornu, eylemlere katılanların belirlenmesi amacıyla geniş kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Paris Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yaklaşık 200 müfettişin kamera ve video kayıtlarını titizlikle incelediğini belirten Lecornu, "Her şeyden önce zarara yol açanlar bunun bedelini ödemeli" ifadelerini kullandı.

Olaylardan zarar gören işletmeler için salı gününden itibaren kısa çalışma ödeneği devreye alınacak.

Nakit akışı sıkıntısı çeken esnaf ve şirketler için de özel bir destek fonu tahsis edilecek.

Lecornu, siyasi partilerle seçim kampanyalarının güvenliği, sendikalarla ise gösterilerin barışçıl yürütülmesi konusunda görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Başbakan, eylemlere katılan geniş kesimlerin şiddete bulaşmadığını vurgulayarak "Geçtiğimiz cumartesi günü pek çok insanın barışçıl bir şekilde gösteri yaptığını yeniden hatırlatmak gerekir" dedi.