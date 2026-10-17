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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa'da artan yakıt fiyatları, hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklara tepki olarak gerçekleştirilen protestoların ülke genelinde geniş katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Başkent Paris'te saat 14.00'te başlaması planlanan gösteriler öncesinde onlarca kişi gözaltına alınırken, bazı şehirlerde polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.

BBC muhabirlerinin anlattığına göre Paris'teki protestocular, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen sloganlar attı. Şehirde işaret fişeklerinin kullanıldığı görüntüler aktarılırken, Marsilya'da da polis müdahalesi sırasında göz yaşartıcı gaz kullanıldığı fark edildi.

PROTESTOLARA ÖĞRENCİLER, SENDİKALAR VE SARI YELEKLİLER KATILIYOR

Gösteriler, Fransa genelinde yaklaşık üç haftadır süren öğrenci protestolarından sonra düzenleniyor. İşçi sendikaları, öğrenciler ve 2018 senesinde ortaya çıkan Sarı Yelekliler hareketinin üyelerinin eylemlere katılmasıyla on binlerce kişinin sokağa çıkması bekleniyor.

Protestocular, yükselen yakıt maliyetlerinin yanında, hayat pahalılığına ve eğitim kurumları başta olmak üzere kamu hizmetlerinde yaşandığını düşündükleri gerilemeye tepki gösteriyor.

2018 senesinde hayat pahalılığına karşı başlayan Sarı Yelekliler hareketi, bir seneyi aşkın süre boyunca ülke gündeminde kalmış ve Fransa'nın yakın tarihindeki uzun soluklu protesto dalgalarından biri olmuştu.

Fransa'da liselilerin eylemleri hükümetin taahhütlerine rağmen devam ediyor. Fransa'da liselilerin eylemleri hükümetin taahhütlerine rağmen sürüyor.

HÜKÜMETTEN ÖĞRENCİ PROTESTOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, öğrenci hareketinin gelecek sene gerçekleşmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde manipüle edildiğini iddia etti.

Ülke genelindeki protestoların gün boyunca nasıl süreceği ve gösterilere katılımın hangi boyuta ulaşacağı yakından izleniyor.