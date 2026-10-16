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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa’da öğrencilerin eğitim şartlarının düzeltilmesi için başlattığı protestolar sürerken sarı yeleklilerin yeni gösteri hazırlıkları, hükümeti güvenlik önlemlerini yeniden düzenlemeye yöneltti. Ülkenin farklı bölgelerinde yüzlerce noktada yapılması planlanan eylemler öncesinde polisin müdahale araçlarına ilişkin kısıtlama da kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, öğrencilerin eylemleri esnasında bir çocuğun elini kaybetmesinin ardından polislerin kullanımına kapatılan şok bombalarının yeniden devreye alınabileceğini bildirdi. Nunez, yarın gerçekleştirilecek protestolarda ihtiyaç duyulması durumunda bu araçların kullanılabileceğini belirtti.

Bakanın verdiği bilgilere göre Fransa genelinde 250 ayrı eylem ile 80 yürüyüş düzenlenmesi bekleniyor. Paris dışındaki gösterilere katılacakların sayısının ise yaklaşık 100 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen öğrenciler de protestolara katılmaya hazırlanıyor. Yaklaşık bir aydır lise ve üniversitelerin önünde toplanan gençlerin, sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösterilerde yer alması bekleniyor.

SARI YELEKLİLER HAREKETİNİN GEÇMİŞİNDE AĞIR POLİS MÜDAHALELERİ VAR

Fransa’daki sarı yelekliler hareketi, 17 Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı ortaya çıktı. Paris’te yüz binlerce kişinin katılımıyla başlayan protestolar sırasında polis müdahaleleri nedeniyle yüzlerce kişi yaralandı, 11 kişi hayatını kaybetti.

Öğrencilerin yaklaşık bir aydır sürdürdüğü eylemlerde de çok sayıda kişi yaralandı. Gösteriler sırasında yaralananların sayısı bin 300’ü aşarken gözaltına alınanların sayısı 8 bine yaklaştı. Gözaltına alınanların büyük bölümünün henüz reşit olmadığı belirtildi.