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Kaynak: AA

Fransa'da Ebola virüsü tespit edilmesi sağlık otoritelerini harekete geçirdi.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) dönen bir doktorda Ebola virüsüne rastlandığı bildirildi. Böylece ülkede bu dönemde ilk kez Ebola vakası kayıtlara geçmiş oldu.

YETKİLİLER SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

Açıklamada, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, sağlık kurumlarının gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, sağlık yetkililerinin ilerleyen saatlerde daha kapsamlı açıklama yapacağını söyledi.

Bregeon, mevcut durumun kontrol altında olduğunu vurguladı.

EBOLA SALGINI KONGO'DA BAŞLAMIŞTI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

NADİR VARYANT ENDİŞESİ

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, Ebola virüsünün nadir görülen "Bundibugyo" varyantından kaynaklanıyor. Uzmanlar, bu varyant için onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığını belirtiyor.

Fransız sağlık makamlarının, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla temaslı takibi ve izolasyon çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.