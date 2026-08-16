Geçtiğimiz ay parlamentoda kabul edilen ve Fransa’yı bu konuda Avrupa’da öncü kılmayı amaçlayan düzenleme, Anayasa Konseyi tarafından hem ifade özgürlüğünü kısıtladığı hem de yaş doğrulama mekanizmasında ciddi hukuki boşluklar barındırdığı gerekçesiyle reddedildi.

Anayasa Konseyi kararın gerekçesinde, getirilmek istenen sistemin yalnızca çocukları değil, platformları kullanmak isteyen tüm vatandaşları yaşlarını kanıtlamak zorunda bırakacağına dikkat çekti. Yaş doğrulama sürecinin hangi şartlar altında ve ne şekilde yürütüleceğinin yasada açıkça belirtilmediğini vurgulayan yüksek mahkeme, bu durumun kullanıcı verilerinin korunması ve kişisel haklar açısından yeterli hukuki güvence sağlamadığını belirtti. Mahkeme ayrıca, söz konusu yasağın reşit olmayan bireylerin iletişim ve haber alma özgürlüklerini ölçüsüz biçimde sınırlandırdığına hükmetti.

Alınan iptal kararı, çocukları dijital ortamın olumsuz etkilerinden koruma planını güçlü şekilde savunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti için önemli bir hukuki geri adım niteliği taşıyor. Kararın ardından harekete geçen Macron, Başbakan Sébastien Lecornu’ye talimat vererek tasarının Anayasa Konseyi’nin itiraz ve çekinceleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini istedi. Avustralya’nın 16 yaş altı için yürürlüğe koyduğu benzer yasağın ardından Avrupa için emsal teşkil etmesi beklenen bu gelişme, çocukların korunması hedefini değil, devletlerin bu amaca ulaşırken uyguladığı denetim yöntemlerini yeniden tartışmaya açtı.