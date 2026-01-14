Fransa'nın başkenti Paris, çiftçilerin yoğun protestolarına sahne oldu. Patates Üreticileri Ulusal Birliği (UNPT) ve Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu (FNSEA) öncülüğünde düzenlenen eylemlerde, çiftçiler traktörlerle Ulusal Meclis önüne 30 ton patates döktü.

Bu sembolik eylem, tarım sektörünün karşılaştığı zorluklara ve Avrupa Birliği'nin (AB) MERCOSUR anlaşmasına tepki olarak gerçekleştirildi.

PATATES DAĞITIMI VE DÖKÜMÜ

UNPT'nin açıklamasına göre, Concorde Köprüsü önünde patates dağıtımı yapıldı. Bu eylem, çiftçileri destekleyen vatandaşlara teşekkür etmek ve giderek artan normlara karşı bir tepki olarak düzenlendi.

UNPT, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle, traktörlerle Meclis önüne patates döken çiftçilerin anlarını belgeledi. Ulusal basın ise dökülen patates miktarının yaklaşık 30 ton olduğunu bildirdi.

FNSEA ise UNPT'nin bu eylemini, federasyonun genel seferberlik çağrısına destek olarak nitelendirdi. Açıklamada, Fransız tarım sektörünün gelirlerini, normlarını ve ülke egemenliğini korumak için birlik içinde kararlılıkla hareket ettiği vurgulandı.

PARİS'TE TRAKTÖR KONVOYU

Paris'in yer aldığı Ile-de-France bölgesinde çiftçi sendikalarının öncülüğünde başlayan eylemlerde, ilk traktör konvoyu sabahın erken saatlerinde şehre girdi. Valilikten izin alınan gösteriye 350'den fazla traktör ve yüzlerce çiftçi katıldı. Protestocular, başkentin en işlek caddelerinden Şanzelize'ye doğru ilerleyerek seslerini duyurdu.

FNSEA koordinasyonundaki eylemlerde, AB-MERCOSUR anlaşmasının yaratacağı haksız rekabete karşı acil ve somut bir eylem planı talep edildi. Çiftçiler, anlaşmanın düşük standartlı ucuz ürünlerin AB pazarını dolduracağını ve birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini savunuyor.

AB-MERCOSUR ANLAŞMASI SÜRECİ

AB ülkeleri, daha önce Aralık 2025'te planlanan ancak çiftçi protestoları nedeniyle ertelenen MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta onayladı. Anlaşma, 17 Ocak'ta Paraguay'da imzalanması bekleniyor. Buna göre, MERCOSUR ülkelerine (Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay) sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Karşılığında ise bu ülkelerin pazarları Avrupa sanayisine açılacak.

Avrupalı çiftçiler ise anlaşmayı eleştirerek, düşük standartlarda üretilen ucuz ürünlerin pazarlarını istila edeceğini belirtiyor. Fransa, İtalya ve Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu, anlaşmanın ertelenmesine neden olmuştu. Protestolar, tarım sektörünün geleceği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.