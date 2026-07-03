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Kaynak: AA

Fransa'yı haziran ayında etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının bilançosu netleşiyor. Hükümet tarafından yapılan resmi açıklamada, sıcaklıkların zirve yaptığı dönemde normal döneme kıyasla can kayıplarında ciddi bir artış yaşandığı belirtildi.

BAKAN RİST CAN KAYIPLARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Stephanie Rist, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 22 Haziran ile başlayan haftada hayatını kaybedenlerin sayısında, bir önceki haftaya oranla yüzde 30'luk bir yükseliş gözlendiğini duyurdu. Bakan Rist, 22-28 Haziran tarihleri arasında geçmiş yılların aynı dönemine ait ortalamalarla karşılaştırıldığında, fazladan 2 bin 25 ölüm vakasının kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce paylaşılan verilerde ise 24-28 Haziran tarihlerinde, önceki ayların ortalamasına göre sıcak hava dalgasıyla bağlantılı yaklaşık 1000 ek ölümün gerçekleştiği aktarılmıştı.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Haziran ayı içinde ülkeyi yaklaşık iki hafta boyunca esir alan aşırı sıcaklar; ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretim sektörüne kadar birçok alanda günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Sıcaklık dalgasının en yoğun hissedildiği Paris'te, 26 Haziran günü sadece 24 saat içinde 109 kişi sıcaklar sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, ülke genelini etkisi altına alacak yeni bir sıcak hava dalgasının gelecek haftadan itibaren yeniden başlayacağı konusunda uyarılarda bulundu.