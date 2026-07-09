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Kaynak: DHA

Fransa’da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette “turuncu alarm” ilan edildi.

SICAKLIK 41 DERECEYİ BULACAK

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde hava sıcaklıklarının öğleden sonra 41 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini duyurdu.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Yetkililer, sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirtirken, vatandaşlara özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.