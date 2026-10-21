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Kaynak: AA

Paris Adli Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında hâkim karşısına çıkan Rima Hassan, hakkındaki yargılamayı muhalif kimliğini susturmaya yönelik bir "gözdağı verme girişimi" olarak nitelendirdi. 5. Cumhuriyet döneminde siyasi tutumları nedeniyle hakkında en çok soruşturma açılan seçilmiş siyasetçi olduğunu belirten Hassan, duruşmada sessiz kalma hakkını kullanacağını ifade etti.

PAYLAŞIM GEREKÇESİYLE NİSAN AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Süreç, Hassan'ın 26 Mart'ta sosyal medya hesabından 1972 Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı saldırısının faillerinden eski Japonya Kızıl Ordu mensubu Kozo Okamoto'nun fotoğrafını ve sözlerini paylaşmasıyla başlamıştı. Paylaşımda yer alan Okamoto'ya ait "Gençliğimi Filistin meselesine adadım. Direnmek yalnızca bir hak değil, bir görevdir" ifadeleri soruşturma başlatılmasına yol açmış ve Hassan nisan ayında gözaltına alınmıştı. Davanın ilerleyen günlerinde mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.