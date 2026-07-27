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Kaynak: AA

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure bakanlıklar arası kriz toplantısının ardından basına gerçekleştirdiği açıklamada yangınların Gironde vilayetinde ekonomiye etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Lescure, günlerdir süren ve henüz kontrol altına alınamayan yangın sebebiyle vilayette 13 bini aşkın şirketin boşaltıldığını ve faaliyet gösteremediğini duyurdu.

Yangının çevresel ve sosyal etkilerinin yanı sıra ekonomik etkilerinin de olduğuna parmak basan Lescure, Gironde'daki iş dünyasıyla dayanışma mesajında bulundu.

Fransa tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Gironde'da günlerdir süren yangında şu ana kadar 42 bin hektar alan alevlere teslim olurken vilayette 200 bini aşkın kişi de tahliye edildi.

Yangın henüz kontrol altına alınıp söndürülmedi.