Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye, İtalya ve Belçika ile aynı gruba düşmelerine ilişkin konuştu.
Fransa ve İtalya'dan Türkiye eşleşmesi yorumu: Uluslar Ligi
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ve İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso’nun yardımcısı Leonardo Bonucci, Uluslar Ligi’nde Türkiye ile aynı grupta olmalarını değerlendirdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Diallo, “Çok iyi takımlara karşı çok güzel maçlar oynayacağız. Zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Evlerinde Türkiye ile oynayacakları maçlara da değinen Diallo, “Fransa olarak Türkiye’ye karşı evimizde oynayacağımız zaman tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim. Türkiye Futbol Federasyonu ile iyi ilişkilerimiz var. O yüzden maçlar 90 dakika boyunca dostluk içinde oynanacaktır” dedi.
Leonardo Bonucci ise İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso’nun yardımcısı olarak, Türkiye, Fransa ve Belçika ile eşleşmelerini değerlendirdi.
Bonucci, “Kesinlikle heyecan verici bir eşleşme. Dört güçlü milli takım karşılaşacak: Belçika, Türkiye, Fransa ve İtalya. Üst seviyede maçlar izlemek için en iyi grup bu. Dolayısıyla bu eşleşmelerden memnunum” şeklinde konuştu.
İtalya-Türkiye karşılaşmalarına dair ise Bonucci, “Türkiye de İtalya da önemli yeteneklere, yıldızlara sahip, iyi futbol oynayan iki takım. İzlenmeye değer maçlar olacak” dedi.
Montella’nın kendi evinde İtalya’ya karşı mücadele edecek olmasından duyduğu heyecana da değinen Bonucci, “Vincenzo Montella ile zaten kuradan önce de konuştuk. Onunla karşılaşmak her zaman güzel bir şey. Maçlar çok çekişmeli geçecek” ifadelerini kullandı.