Fransa ve İtalya'dan Türkiye eşleşmesi yorumu: Uluslar Ligi

Montella’nın kendi evinde İtalya’ya karşı mücadele edecek olmasından duyduğu heyecana da değinen Bonucci, “Vincenzo Montella ile zaten kuradan önce de konuştuk. Onunla karşılaşmak her zaman güzel bir şey. Maçlar çok çekişmeli geçecek” ifadelerini kullandı.