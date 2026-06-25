Dünya klasikleri arasında çok özel bir yere sahip olan İki Şehrin Hikâyesi, Londra ve Paris aksında gelişen olaylarla, Fransız Devrimi öncesi ve sonrasındaki toplumsal cinneti gözler önüne seriyor. Dickens’ın "Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü..." şeklindeki o meşhur ve büyüleyici giriş cümlesiyle başlayan roman, aristokrasinin zulmü ile halkın öfkesinin nasıl büyük bir patlamaya dönüştüğünü çarpıcı bir dille anlatıyor.

KESİŞEN HAYATLAR

Hikaye, Paris’teki Bastille Hapishanesi’nde suçsuz yere 18 yılını geçiren Dr. Manette’in serbest bırakılması ve Londra’da yaşayan kızı Lucie ile yeniden bir araya gelmesiyle başlıyor. Ancak geçmişin gölgeleri, karakterlerin peşini bırakmıyor. Genç aristokrat Charles Darnay ve hayatından vazgeçmiş zeki avukat Sydney Carton’ın yolları, Lucie’ye olan aşkları vasıtasıyla kesiştiğinde, hikaye bambaşka bir boyuta evriliyor.

Neden Okunmalı?