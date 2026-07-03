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Kaynak: AA

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkede haziran ayında kaydedilen ortalama sıcaklığın 22,7 derece olduğunu açıkladı.

Bu değerin mevsim normallerinin 3,8 derece üzerinde olduğunu bildiren Meteo-France, 2003 yılına ait haziran sıcaklık rekorunun kırıldığını ve ülke tarihinin en sıcak haziran ayının yaşandığını duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanlığı ise hazirandaki sıcak hava dalgası nedeniyle 2 binden fazla “fazla ölüm” kaydedildiğini bildirdi.

Haziran ayında Fransa’yı yaklaşık iki hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası; ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime kadar birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi. Paris’te 26 Haziran’da yalnızca bir günde 109 kişinin sıcaklara bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği belirtildi.