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Kaynak: AA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, katıldığı RMC ve BFMTV ortak yayınında Moskova yönetiminin kıta genelindeki siber operasyonlarına dair açıklamalarda bulundu.

Barrot, Rus makamlarının "onlarca Avrupa ülkesine yönelik sabotaj ve casusluk amacıyla geniş çaplı siber saldırı kampanyaları" gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Söz konusu girişimleri sert bir dille eleştiren Barrot, Rusya'nın Paris Büyükelçisi'nin yakın zamanda bakanlığa davet edilerek uyarılacağını duyurdu.

Bakan Barrot ayrıca, bu dijital operasyonlarla ilişkisi saptanan 9 şahıs ve organizasyona yönelik kısıtlamaların devreye sokulacağını belirtti.

Dördüncü senesini tamamlayan Rusya-Ukrayna Savaşı ekseninde Batılı devletler, uygulanan yaptırımlara misilleme olarak Rusya'nın Avrupa'daki demokratik seçimleri ve toplumsal algıyı manipüle etmek adına siber saldırılara başvurduğunu iddia ediyor.