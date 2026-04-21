Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, Orta Doğu’da ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmanın ülke ekonomisine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

RTL kanalında katıldığı programda konuşan Lescure, özellikle Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin kesintiye uğramasının akaryakıt fiyatlarını artırdığını belirtti. Lescure, krizin Fransız ekonomisine maliyetinin 4 ila 6 milyar avro arasında olduğunu ifade etti.

Hükümetin krizle mücadele kapsamında bugüne kadar 130 milyon avroluk destek açıkladığını kaydeden Lescure, bunun 70 milyon avroluk kısmının nisan ayında belirli sektörlere yönelik olduğunu ve gerektiğinde yeni desteklerin devreye alınabileceğini söyledi.

Krizin seyrine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü vurgulayan Lescure, ekonomik etkiler ve kamu maliyesine yansımaların henüz netleşmediğini dile getirdi. Ayrıca sendikalar ve ilgili tarafların Başbakanlık ofisinde bir araya gelerek yeni önlemleri değerlendireceğini aktardı.

Enerji krizinin aynı zamanda dönüşüm için fırsat yaratabileceğini belirten Lescure, ülkede elektrikli araçlar için şarj altyapısının 2035 yılına kadar 1,7 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD/İsrail-İran savaşı sonrası Basra Körfezi’nde artan gerilim nedeniyle küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği büyük ölçüde kesildi.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25’ine, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20’sine ve gübre ticaretinin yüzde 30’una ev sahipliği yapan bu geçiş hattındaki aksama, küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı.