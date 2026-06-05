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Fransa Milli Takımı kampında çekilen karede Macron’un futbolcularla bir araya geldiği anlar paylaşılırken, genç oyuncu Cherki’nin mimikleri ve duruşu kullanıcıların dikkatini çekti. Görüntü, sosyal medyada hızla yayılıp çok sayıda yorum ve esprili paylaşıma konu oldu.

Fotoğraf üzerinden yapılan montajlar ve mizahi içerikler kısa sürede artarken, Cherki’nin yer aldığı kare internet kullanıcıları arasında viral bir “meme”e dönüştü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rayan Cherki, görüntünün ardından gelen yorumlara değinerek, "Pozumla çok dalga geçtiler. Hem komik hem de biraz utandığım bir fotoğraf oldu" dedi.