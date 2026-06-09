Fransa, Batı Şeria'da tırmanan yerleşim faaliyetleri ve sivillere yönelik şiddet olaylarına karşı diplomatik yaptırım adımı attı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, müttefik ülkelerle koordineli şekilde yeni kararlar aldıklarını ilan etti.

Bakan Barrot; İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveçli ortaklarıyla birlikte hareket ettiklerini belirterek, Filistin topraklarını gasbeden ve Batı Şeria'daki sömürgecilik ile şiddetin tırmanmasından sorumlu olan aktörleri hedef aldıklarını kaydetti.

BAKAN SMOTRİCH İLE BİRLİKTE 25 KİŞİYE YAPTIRIM

Alınan yaptırım kararı kapsamında, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan kurumlarda görevli 4 üst düzey sorumlu ile şiddet yanlısı radikal 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişi tamamen yasaklandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrailli Bakan Smotrich'e yönelik yaptırımın gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Bezalel Smotrich; Batı Şeria'nın ilhakını, bölgede yeni yasa dışı yerleşim yerlerinin kurulmasını, Gazze'nin yeniden sömürgeleştirilmesini, Filistin yönetiminin ekonomik olarak çöküşünü ve bunun Filistin halkı üzerindeki zararlı sonuçlarını aktif olarak desteklemektedir. Bu durum, iki devletli çözüme sıkıca bağlı olan uluslararası toplumun ezici çoğunluğu tarafından asla kabul edilemeyecek bir politikadır."

BEŞ ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ: "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEHLİKEDE"

Fransa, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Norveç Dışişleri Bakanları tarafından yayımlanan ortak yazılı açıklamada ise Batı Şeria'daki insani durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekildi. Radikal yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik uyguladığı korkunç şiddetin hesap sorulabilir olması adına bu kararların alındığı belirtildi.

Ortak deklarasyonda şu saptamalara yer verildi:

Saldırılar ve Hak İhlalleri: Radikal İsraillilerin, arkalarındaki destekçilerle birlikte Filistinlilerin mallarını yok etmek, onları yerinden etmek ve yasa dışı sömürgeciliği kalıcı kılmak için insan haklarını ihlal ettiği vurgulandı. Bu durumun bağımsız bir Filistin devletinin varlığını ve barış içinde bir arada yaşama perspektifini tehlikeye attığı aktarıldı.

Cezasızlık Kültürü: Söz konusu şiddet yanlılarının uzun süredir ceza almadan hareket ettiği ve yer yer İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Filistin topraklarının gasbını genişlettiği ifade edildi. İsrail hükümetine, bu faillerin yargılanması için acil adım atma çağrısı yinelendi.

"YENİ ADIMLAR ATMAYA HAZIRIZ"

Açıklamada, hem Filistinliler hem de İsrailliler için kalıcı barış ve güvenliğin yalnızca iki devletli çözüm planının hayata geçirilmesiyle mümkün olacağı savunuldu. Fransa, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Norveç'in bu doğrultuda Filistin devletini tanıdığı hatırlatılırken, İsrail hükümetinin sahadaki şiddet olaylarını çözmek adına hızlıca harekete geçmemesi durumunda yeni ve daha sert yaptırım adımlarının atılmaya hazır olduğu uyarısında bulunuldu.