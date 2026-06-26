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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda heyecan, Fransa-Norveç karşılaşmasıyla devam edecek.

Grubun ilk iki maçını kazanan Fransa ile Norveç, liderlik için sahaya çıkacak. ABD'nin Boston şehrindeki Gillette Stadı'nda oynanacak mücadele, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Norveç: Nyland; Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa

Fransa: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba; Digne; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ülke 2000 yılından sonra 2 kez karşı karşıya geldi ve bu maçların ikisi de 2.5 üst tamamlandı.

2026 yılında 6 maça çıkan Fransa, bu karşılaşmaların 5'inde 2 ve üzeri gol attı.

Norveç'in son 4 maçı karşılıklı golle tamamlanırken, Fransa oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı.

Fransa ayrıca son 7 maçının 6'sının ilk yarısında gol buldu.

GOL BEKLENTİSİ YÜKSEK

Her iki takımın da turnuvaya güçlü başlaması nedeniyle mücadelede tempolu bir oyun bekleniyor. Hücum gücüyle öne çıkan Fransa ve gol yollarında etkili Norveç'in karşılaşmasında iki takımın da skor üretme ihtimali dikkat çekiyor.