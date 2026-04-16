Paris yönetimi, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle enerji arzının sekteye uğradığı ve İran tarafının geçiş ücreti almak istediği Hürmüz Boğazı’na giriş çıkış için yapılacak her türlü ödemeye karşı olduğunu aktardı.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, BFMTV'de katıldığı programda, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere ilişkin Maliye Bakanı Roland Lescure'un tartışma yaratan ifadelerinin ardından Paris hükümetinin bu konuda tutumunun aynı olduğunu belirtti.

'GÜMRÜK VERGİSİNE KARŞIYIZ'

Bregeon, "Biz, her zaman olduğumuz gibi her türlü geçiş ücretine, gümrük vergisine kesinlikle karşıyız. Hürmüz Boğazı'nda her türlü sınırlamanın dışında seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasından yanayız ve (bunu) savunuyoruz." diye konuştu.

Maliye Bakanı Lescure'un dün Washington'da IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantılarında yaptığı konuşmada, "herkesin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti ödediği ve Fransa’nın da halihazırda ödeme yaptığı” yönünde tartışma yaratan sözlerine değinen Sözcü Bregeon, şu ifadeleri kaydetti:

"Roland Lescure'un dediği şu, Fransızlar aslında zaten ödüyor, ekonomimiz aslında zaten Hürmüz Boğazı'nda olup bitenlerin sonuçlarını ödüyor."

Bregeon, Maliye Bakanı Lescure'un ifadelerinin yorgunluktan kaynaklanmış olabileceği yorumunu yaptı.

Konunun Fransız kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından Lescure'un Hürmüz Boğazı geçiş ücretlerine ilişkin yaptığı konuşmaya ait görüntülerin ulusal yayın organlarından kaldırıldığı görüldü.