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2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa-Fas karşılaşmasıyla başlıyor.

Boston'da oynanacak kritik mücadelede yarı finale yükselen ilk takım belli olacak.

Karşılaşma öncesinde teknik direktörler Didier Deschamps ile Mohamed Ouahbi'nin sahaya süreceği ilk 11'ler açıklandı.

FRANSA'NIN İLK 11'İ

Fransa, sahaya şu kadroyla çıkacak:

Mike Maignan, Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Kounde, William Saliba, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Michael Olise, Desire Doue.

FAS'IN İLK 11'İ

Fas ise mücadelede şu isimlerle yer alacak:

Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Anass Salah Eddine, Ayyoub Bouaddi, Chemsdine Talbi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Brahim Diaz.

YARI FİNAL BİLETİ İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Son Dünya Kupası'nın finalisti Fransa ile turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Fas, yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TSİ 23:00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi kazanan ekip, İngiltere-Norveç eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.