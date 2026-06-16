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Başbakan Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yapay zekanın tıpkı geçmişteki elektrik ve internet gibi hayatı kökten değiştirdiğini vurguladı. Veri güvenliği ile dijital bağımsızlık konularının önem kazandığı bu süreçte, Fransa'nın yapay zeka alanındaki dönüşümünü hızlandıracağını belirten Lecornu, hükümetin bu sektöre 655 milyon avro değerinde ek yatırım yapacağını duyurdu.

Bu bütçe kapsamında hayata geçirilecek projeler arasında şunlar yer alıyor:

-Kamu çalışanlarının kullanımı için yapay zeka destekli dijital iletişim asistanı

-Kamu sağlığı alanında hizmet verecek özel bir yapay zeka asistanı

-Vatandaşların kamu verilerine erişimini kolaylaştıracak yeni bir çevrim içi platform

İSTİHBARATTA ABD YAZILIMI YERİNE YERLİ CHAPSVİSİON DÖNEMİ

Dijital egemenliği riske attığı gerekçesiyle bir süredir kamuoyunun gündeminde olan Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) ile ABD'li yazılım şirketi Palantir arasındaki ortaklık resmen bitirildi.

Siber alanda yeni stratejik bağımlılıkları kabul etmeyeceklerinin altını çizen Başbakan Lecornu, Fransız iç istihbaratının veri analizi ve yazılım ihtiyaçları için bundan sonra ABD'li Palantir yerine Fransa merkezli ulusal yazılım şirketi ChapsVision ile iş birliği yapacağını kaydetti.