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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa'da aşırı sıcaklar ve orman yangınlarının yol açtığı kriz devam ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatilde çekilen jet ski fotoğrafı ülke gündemine oturdu. Paris Match dergisinin kapağında yer alan görüntü, muhalefet partilerinden peş peşe tepkiler aldı.

YANGINLARIN GÖLGESİNDE TARTIŞMA

Ülkede 117 bin hektardan fazla alanın küle döndüğü ve rekor sıcaklıkların etkisini sürdürdüğü dönemde yayımlanan fotoğraf, Macron'un kriz dönemindeki tutumuna yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

MUHALEFETTEN PEŞ PEŞE ELEŞTİRİLER

Sosyalist Parti Genel Sekreteri Olivier Faure, Fransızların önemli bir bölümünün tatil yapamadığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı'nın jet ski yapmasını eleştirdi. Milletvekili Alexis Corbiere ise kapağın Macron'un "megalomanlığını" yansıttığını savunurken, jet skinin çevreye zarar veren bir araç olduğuna dikkat çekti.

Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier de Fransa'nın tarihi yangınlar, kuraklık, iklim krizi, işsizlik ve ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, Macron'un bu süreçte tatiliyle gündeme gelmesini sert sözlerle eleştirdi.