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Kaynak: AA

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçim takvimi netleşti. Yerel medyanın hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, ülkede yeni cumhurbaşkanını belirleyecek seçimlerin ilk turu 18 Nisan 2027, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak. İki dönem üst üste görev yapan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasalar gereği bu seçimlerde yeniden adaylığını koyamayacak.

Fransa'daki seçim sistemine göre, ilk turda yarışan adaylardan herhangi biri yüzde 50'lik oy barajını aşamazsa en yüksek oyu alan iki isim ikinci tura kalıyor ve ülkenin yeni lideri bu turda belirleniyor.

Seçim Yarışında Öne Çıkan Adaylar

2027 seçimleri için şimdiden hareketlilik başlarken siyaset kulislerinde dikkat çeken isimler yer alıyor:

Jordan Bardella: Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Genel Başkanı olan genç lider, anketlerde güçlü bir grafik çiziyor. Kamuoyu yoklamaları, Bardella'nın ilk turu rahatlıkla geçerek seçimlerin en güçlü favorilerinden biri olacağına işaret ediyor.

Marine Le Pen: RN Meclis Grup Başkanvekili Le Pen'in adaylık durumu ise tamamen yargı sürecine endeksli. Yolsuzluk davasından hüküm giyen ve 5 yıl siyasi yasak riskiyle karşı karşıya kalan Le Pen'in durumu, 7 Temmuz'da netleşecek temyiz kararıyla kesinlik kazanacak.

Diğer Adaylar: Fransa siyasetinin tanınan figürlerinden eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ile eski Cumhurbaşkanı François Hollande da şimdiden adaylığını açıklayan siyasetçiler arasında bulunuyor.