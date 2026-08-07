İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "ACF Fiorentina, futbolcu Franco Mastantuono'nun sportif hizmetlerine ilişkin hakları Real Madrid C.F.'den geçici olarak satın almıştır." ifadelerine yer verildi.
BİR SEZON KİRALIK OYNAYACAK
Yapılan anlaşmayla birlikte genç yıldız, 2026-2027 sezonunda kiralık olarak Fiorentina forması giyecek.
Arjantinli futbolcu, yeni sezonda Serie A'da forma giyerek gelişimini İtalya'da sürdürecek.